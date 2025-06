Beautiful anticipazioni dal 9 al 15 giugno 2025 | Eric organizza una festa per celebrare la sua vita

Prepariamoci a un'emozionante settimana di colpi di scena su Beautiful! Dal 9 al 15 giugno 2025, Eric Forrester decide di organizzare una festa per celebrare la sua vita, ma questa scelta scatena tensioni tra i suoi cari, che faticano ad affrontare la realtà della sua malattia. Un momento intenso che metterà alla prova le relazioni e il coraggio di tutti. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro dei protagonisti della soap più amata.

Il tempo della fine si avvicina per Eric Forrester. Per questo, nel corso delle prossime puntate di Beautiful, il patriarca decide di organizzare una festa per celebrare la sua vita. Un'idea che non piace ai parenti, visto che ormai da troppo tempo stanno fingendo di non sapere nulla della sua malattia. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono.

