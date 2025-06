Bbc Grosseto sconfitto dal Parma | 10-5 nella prima partita

Una partita ricca di emozioni e tensione tra Bbc Grosseto e Parma, che ha visto i grossetani partire forte con un iniziale vantaggio di 4-0. Tuttavia, nonostante il buon inizio, il Bbc ha commesso errori cruciali, lasciando troppi corridori in base e concedendo al Parma di rimontare e conquistare la vittoria per 10-5. Un esordio amaro che invita a riflettere e migliorare già dalla prossima sfida.

Brutta sconfitta del Bbc Grosseto (10-5) nella prima partita contro il Parma. I grossetani volano sul 4-0 ma falliscono a più riprese il colpo del ko, lasciando ancora una volta in base troppi corridori. Il Bbc sblocca il risultato al 2° attacco con una sequenza di belle battute che mandano in crisi Bocchi: con un out Deotto piazza un triplo a sinistra e segna sulla valida di Herrera, che va in terza sul singolo di Cinelli e a casa sul doppio di Vaglio, che va a segnare il 3-0 grazie a un errore di tiro del terza base Concepcion sulla battuta di Tomsjansen. Il Parma dimezza il ritardo a inizio sesto inning con un Giulianelli stanco: basi a Concepcion e Ascanio. 🔗 Leggi su Lanazione.it