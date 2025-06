Baviera giornata di violenza | donna uccisa dalla polizia a Monaco e auto sulla folla a Passau

Sabato nero in Baviera: due episodi di violenza scuotono la regione, lasciando sgomenti cittadini e autorità. A Monaco di Baviera, una donna armata di coltello viene neutralizzata dalla polizia dopo aver aggredito passanti, mentre a Passau un tragico incidente con un’auto investe più persone, tra cui familiari. Un giorno che segna profondamente la comunità bavarese, evidenziando quanto la sicurezza possa essere fragile e quanto sia fondamentale restare vigili.

Due gravi episodi di violenza hanno sconvolto la Baviera nella giornata di sabato 7 giugno. A Monaco di Baviera una donna è stata uccisa dalla polizia dopo aver aggredito alcuni passanti con un coltello. A Passau, invece, un uomo ha investito con l’auto un gruppo di persone, tra cui la moglie e la figlia. Monaco di Baviera: donna armata di coltello uccisa dalla polizia. Nel tardo pomeriggio di sabato, poco dopo le 20:00, una donna di circa 30 anni ha seminato il panico nei pressi del Theresienwiese, una delle aree più note di Monaco di Baviera. Armata di coltello, la donna ha aggredito almeno due passanti, ferendo lievemente un uomo di 56 anni e una giovane di 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Baviera, giornata di violenza: donna uccisa dalla polizia a Monaco e auto sulla folla a Passau

