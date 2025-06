battaglia del 1859 la commemorazione

Ogni anno, la memoria della battaglia del 1859 rivive a Melegnano, mantenendo vivo il ricordo di un momento cruciale nella lotta per l’indipendenza italiana. La cerimonia, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, coinvolge comunità e autorità in un gesto di rispetto e gratitudine. Ieri, alle 18, un solenne corteo ha attraversato le strade della città, culminando con l’omaggio ai caduti presso l’ossario. La storia si rinnova, affinché il passato continui a ispirare il presente.

