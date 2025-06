Basta | Firenze illumina il grido di Gaza FOTO

a Firenze come un potente richiamo alla solidarietà e alla pace, per fermare le sofferenze di Gaza. Un gesto simbolico che invita tutti a riflettere sull’urgenza di un intervento umano e concreto. La proiezione, visibile per tutta la notte, ha trasformato il cuore della città in un messaggio universale di speranza e impegno. Firenze si unisce così al coro globale per una soluzione immediata.

"Basta" alla tragedia che si sta consumando a Gaza. Una parola con un significato importante è stata proiettata sulla facciata di Palazzo Vecchio, grazie ad una illuminazione speciale a cura di Firenze Smart, a partire dalle 21.15 di ieri sera, sabato 7 giugno. La scritta basta è comparsa anche.

