Basket Serie B | Herons sconfitti da Ruvo di Puglia in gara 1 della finale per l’A2

Un’avvincente battaglia tra passione e determinazione si è aperta a Ruvo di Puglia, dove gli Herons Montecatini affrontano la sfida decisiva per l’A2. La prima gara della finale di Serie B ha visto i pugliesi prevalere sugli atleti toscani, aprendo con intensità e grande entusiasmo. Con un finale che lascia spazio a speranze e strategie, il campionato si prepara a scrivere nuovi capitoli. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Ruvo di Puglia, 8 giugno 2025 – Gli Herons Basket Montecatini perdono gara 1 della finale di Serie B per l'A2. Si apre la sfida contro i pugliesi e il primo confronto va a questi ultimi, dopo una sfida in cui Musso e compagni riescono a controllare. Per gli Herons 22 punti per Kupstas e 15 per Arrigoni. Primo quarto sul filo dell'equilibrio, con anzi Montecatini che riesce a tratti a guidare. Nel secondo quarto, con un 4-0 di parziale, Ruvo prova a fuggire senza riuscirci, anche grazie a un buon Arrigoni. Si va all'intervallo sul 39-38 per i padroni di casa. A metà terzo quarto Ruvo prova a fuggire arrivando fino al 59-49 grazie anche ai rimbalzi e ai punti di Borra.

