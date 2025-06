Basket 3×3 l’Italia femminile è eliminata Le azzurre chiudono le qualificazioni europee con una sconfitta

Ieri erano ormai poche le chance rimaste alle azzurre di proseguire nel torneo, ma la determinazione non è mai mancata. La Nazionale femminile di basket 3×3 chiude la sua avventura alle qualificazioni europee con un'amara sconfitta contro la Gran Bretagna, segnando il termine di un percorso difficile e ricco di sfide. Ora, occhi puntati sul futuro e sulla crescita di questa giovane squadra.

La Nazionale femminile di basket 3×3 non giocherà gli Europei. Si è chiusa con un’altra sconfitta, la terza consecutiva, la fase a gironi delle azzurre, che sono state battute anche dalla Gran Bretagna per 15-13. Un gruppo completamente nuovo quello che è sceso in campo a Kosice, con la sola Raelin D’Alie da filo conduttore con i risultati del passato. Serviva quasi un miracolo all’Italia per tenere viva la speranza di qualificarsi. Ieri erano già arrivati i ko con Lituania e Slovenia, che avevano già compromesso abbastanza il cammino delle azzurre. La migliore oggi è stata Elisa Panzan con 5 punti, poi ci sono i 4 di Carlotta Gianolla, i 3 di D’Alie e poi il solo di Caterina Mattera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, l’Italia femminile è eliminata. Le azzurre chiudono le qualificazioni europee con una sconfitta

In questa notizia si parla di: Azzurre Basket Italia Femminile

