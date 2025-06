Basket 3×3 | Italia maschile sconfitta dalla Lituania Azzurri ancora con una speranza di qualificazione

Il sogno degli azzurri del basket 3×3 di qualificarsi agli Europei si mantiene vivo, nonostante la sconfitta contro la Lituania nelle semifinali delle qualificazioni a Kosice. Con una determinazione ferrea, i nostri giocatori affronteranno ora lo spareggio contro la perdente tra Germania e Montenegro, sperando di scrivere un’altra pagina di gloria. Serviva un’impresa clamorosa al quartetto azzurro (Masciarelli, ...), e ora tutto dipende dalla loro capacità di reagire e credere nel miracolo.

Resta un'ultima possibilità alla nazionale maschile di basket 3×3 di centrare il pass per gli Europei. Gli azzurri sono stati, infatti, sconfitti dalla Lituania per 21-16 nelle semifinali delle Qualificazioni attualmente in corso a Kosice (Slovenia) e saranno costretti a scendere in campo per lo spareggio contro la perdente dell'altra semifinale tra Germania e Montenegro. Serviva un'impresa clamorosa al quartetto azzurro (Masciarelli, Fumagalli, Zucca, Peroni), che in precedenza erano già stati bravissimi a battere Israele e a guadagnarsi questa occasione. La Lituania è una squadra superiore all'Italia ed anche contro una tra Germania e Montenegro sarà davvero difficilissimo, considerando che i tedeschi hanno battuto nettamente gli azzurri nella fase a gironi.

