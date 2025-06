Basket 3×3 Italia che impresa! Gli azzurri sono agli Europei Montenegro sconfitto all’overtime

Un capolavoro che porta la firma di Dario, simbolo di determinazione e talento. Gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra giovane e affamata di successi, superando ostacoli e sconfiggendo avversari di livello in un percorso emozionante e sudato. La qualificazione agli Europei di basket 3×3 rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un messaggio di forza e passione per il movimento italiano. È il momento di festeggiare questa incredibile impresa!

L’Italia si qualifica per gli Europei! Straordinaria impresa della Nazionale maschile di basket 3×3, che ha conquistato il pass per la manifestazione continentale dopo aver sconfitto nella sfida di spareggio il Montenegro per 15-13 all’overtime. Un risultato eccezionale quello degli azzurri, che sono cresciuti partita dopo partita in queste qualificazioni, arrivando fino a questo splendido traguardo. Un capolavoro che porta la firma di Dario Masciarelli, Carlo Fumagalli, Dario Zucca e Michele Peroni. L’Italia era stata bravissima questa mattina a battere Israele, centrando così l’accesso alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, Italia che impresa! Gli azzurri sono agli Europei. Montenegro sconfitto all’overtime

In questa notizia si parla di: Italia Basket Impresa Azzurri

L’Italia investe finalmente sul basket 3×3? Ci sarà anche Amedeo Della Valle verso Los Angeles 2028! - Amedeo Della Valle, classe '93, si prepara a vivere un'avventura emozionante nel mondo del basket 3×3.

Impresa Italia: batte la Georgia a Tbilisi 85-84 e vola al Mondiale - L’Italia strappa il pass al primo match-ball ... due nel finale caldo quando gli azzurri con un 8-0 ribaltano il sorpasso della Georgia, guidato da Shengelia, lo zar della Virtus Bologna. Riporta gazzetta.it

Italia-Usa 63-100, azzurri eliminati ai quarti ai Mondiali di basket - Un libero di Datome, uno su due di Polonara, l’Italia risale a -22 e difende bene sulla sirena con la mossa a sorpresa della zona. Ma è un secondo quarto disastroso per gli azzurri, che stanno ... Come scrive repubblica.it

Mondiali di basket: impresa azzurra in rimonta, l'Italia supera la Serbia 78-76 - Con una grande impresa, l'Italbasket batte 78-76 ... diverse occasioni per un finale intenso che premia l'Italia con il 78-76 finale. Gli azzurri adesso si giocheranno l'accesso ai quarti nella ... Secondo rainews.it