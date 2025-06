Baseball | Parma col brivido in Serie A San Marino non fa sconti

Un weekend emozionante nel baseball di Serie A, dove il San Marino si conferma avversario temibile e senza sconti. La nona giornata del girone A ha regalato spettacolo e colpi di scena, dimostrando ancora una volta come questo sport sappia coinvolgere appassionati e tifosi. Con partite intense e risultati sorprendenti, il diamante continua a essere teatro di sfide avvincenti, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa delle prossime emozioni.

Serata molto ricca, quella della Serie A di baseball per quel che concerne il girone A. La nona giornata di questo è un autentico saliscendi nel gran ballo delle emozioni sul diamante che si rinnova ogni fine settimana. Andiamo con ordine. Per San Marino 10-4 contro il Big Mat Grosseto in quel di Serravalle, ed è un punteggio che arriva dopo aver dominato primo, quarto e quinto inning da tre punti ciascuno più il sesto con fuoricampo privo di troppi complimenti di Proctor. E proprio con un fuoricampo s'era aperto il match, questa volta da parte di Batista. In serata replica severissima, in formato 12-1 con manifesta all'ottavo inning.

