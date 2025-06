Baseball Godo sfida Falcons Torre Pedrera | doppietta cruciale per la classifica

Il Baseball Godo si prepara a una sfida decisiva contro i Falcons Torre Pedrera allo stadio Comunale di Rimini. Oggi alle 11:15, i biancorossi puntano a rifarsi dopo le due sconfitte subite qualche settimana fa al "Casadio" e a consolidare il loro slancio verso la zona salvezza. Una doppietta potrebbe rappresentare il passo decisivo per risalire la classifica e avvicinarsi all'obiettivo, dimostrando che ogni vittoria conta nella corsa alla salvezza.

Trasferta fondamentale per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e 15) gioca allo stadio Comunale di Rimini contro i Falcons Torre Pedrera, ultimi in classifica e battuti due volte un paio di settimane fa al "Casadio". Una doppietta è un passo fondamentale per risalire la graduatoria che parla di penultimo posto: in fondo la seconda piazza, l'ultima utile per non passare direttamente alla poule salvezza, è distante 3 vittorie, molte ma dovendo affrontare ancora sia Fiorentina, sia Modena la missione è difficilissima ma non impossibile. Bonilla e Monari sono ancora indisponibili ma dovrebbero tornare tra un paio di settimane mentre i due catcher saranno Sabbatani ed Evangelista rispettivamente con Galeotti, lanciatore nella partita riservata ai pitcher di formazione italiana, e Abel Campos in quella libera.

