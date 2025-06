Bari torna set per i film quattro produzioni a giugno | Forte impatto sul turismo

Bari si trasforma ancora una volta nella scena perfetta per il cinema, con quattro produzioni in programma a giugno che promettono di catturare l’attenzione e rafforzare il suo ruolo come meta irresistibile per il turismo. La città, avvolta dal clima mite, torna a sognare sotto i riflettori, con le telecamere pronte a catturare scorci unici e nuove storie da raccontare. Un’occasione imperdibile per scoprire la magia di Bari attraverso il grande schermo.

Bari si conferma terra di cinema. E soprattutto quando arriva il clima mite, torna a far sognare con le macchine da presa in giro per le strade. Per circa due settimane, da oggi i fino a metà. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari torna set per i film, quattro produzioni a giugno: «Forte impatto sul turismo»

