Bari svastica in una scuola composta da piastrelle scollate | l’atto vandalico a Triggiano

Atto vandalico di matrice nazifascista a Triggiano, nel Barese: una svastica composta da piastrelle staccate dal pavimento è comparsa in un Liceo. I Giovani Democratici di Puglia, in una nota esprimono "la più ferma condanna per il grave atto vandalico avvenuto a Triggiano, dove ignoti hanno rimosso piastrelle per formare una svastica, come denunciato dal Liceo Cartesio". "Questo atto ignobile è un attacco ai principi fondamentali della nostra democrazia – dichiara Claudia Caputo, Segretaria Regionale dei Giovani Democratici -. La svastica rappresenta un'ideologia di morte e oppressione che la Puglia, terra di accoglienza e resistenza, rifiuta categoricamente.