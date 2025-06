Barca rischia di affondare padre e figlia salvati e portati a Grado

Una corsa contro il tempo in mare: questa mattina alle 7.30, una barca in difficoltà ha lanciato un segnale di emergenza, mettendo in pericolo un padre e la sua piccola figlia di nazionalità tedesca. La capitaneria di porto, pronta all'intervento, ha prontamente risposto, portando in salvo i due naufraghi e garantendo loro un sicuro ritorno a Grado. Un esempio di tempestività e professionalità al servizio della sicurezza in mare.

