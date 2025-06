Barca contro una scogliera paura a Porto Santo Stefano

Un'onda di paura scuote le acque di Porto Santo Stefano: una barca, travolta dal potente scirocco e dalla corrente, si è schiantata contro una scogliera nelle acque dell’Argentario. La prontezza della Guardia costiera ha evitato il peggio, intervenendo tempestivamente per mettere in salvo i diportisti in difficoltà. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le condizioni del mare e agire con prudenza. La sicurezza in mare dipende anche da noi.

Porto Santo Stefano (Grosseto), 8 giugno 2025 – Intervento della Guardia costiera di Porto Santo Stefano per prestare soccorso a dei diportisti in difficoltà: la loro barca, trascinata dal forte vento di scirocco e dalla corrente è finita contro una scogliera nelle acque antistanti il promontorio dell'Argentario. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 7 giugno. L'allarme, si spiega, è stato ricevuto dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno tramite una segnalazione telefonica da parte dei diportisti in evidente stato di difficoltà. E' stato disposto l'intervento della motovedetta da Porto Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barca contro una scogliera, paura a Porto Santo Stefano

In questa notizia si parla di: Porto Santo Stefano Barca

Pop Corn Festival del Corto: l'8ª edizione avrà luogo il 25, 26, 27 a Porto Santo Stefano Monte Argentario - Benvenuti alla 8ª edizione del Pop Corn Festival del Corto, che si terrà il 25, 26 e 27 a Porto Santo Stefano, Monte Argentario.

Barca finisce sugli scogli causa vento e corrente - Intervento della Guardia costiera di Porto Santo Stefano (Grosseto) per prestare soccorso a dei diportisti in difficoltà: la loro barca, trascinata dal forte vento di scirocco e dalla corrente è finit ... Segnala msn.com

Barca trascinata dal vento si scontra con una scogliera: dipartisti soccorsi dalla Guardia Costiera - Intervento della Guardia Costiera a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, per una barca in difficoltà. Secondo grossetonotizie.com

Trascinati dal vento finiscono con la barca contro la scogliera. Salvati dalla Guardia costiera - PORTO SANTO STEFANO – Il forte vento e una corrente sbagliata hanno trascinato un’imbarcazione contro la scogliera. L’operazione di salvataggio si è svolta ieri a Monte Argentario. L’imbarcazione da d ... Scrive msn.com