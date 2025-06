Ballottaggio per il sindaco a Sant' Elpidio a Mare sfida tra Calcinari e Orsili Affluenza in diretta

Dopo un lungo percorso di commissariamento e il primo turno elettorale, Sant’Elpidio a Mare si appresta a vivere il momento decisivo: il ballottaggio tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili. La sfida tra i due candidati, con un’affluenza in crescita e i cittadini chiamati alle urne, determinerà il futuro della città e del suo consiglio comunale. Seguite con noi l’andamento in diretta di questa importante giornata di democrazia locale.

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 8 giugno 2025 – Dopo quasi un anno di commissariamento del Comune, dopo un primo turno elettorale che ha decretato in Gionata Calcinari e Rossano Orsili, i candidati che si contenderanno la carica di sindaco nel ballottaggio di oggi – domenica 8 giugno – e domani – lunedì 9 giugno, i cittadini elpidiensi avranno un nuovo primo cittadino e un nuovo consiglio comunale. Contestualmente, le urne sono aperte anche per il referendum. Affluenza in diretta. Primo turno: affluenza e risultati. I candidati esclusi al primo turno: no apparentamenti. Quando si vota. Come si vota per il ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it