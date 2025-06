Ballottaggio a Ortona e referendum su lavoro e cittadinanza | si torna alle urne

Oggi e domani, Ortona torna alle urne per il ballottaggio tra Angelo Di Nardo e Nicola Fratino, i due favoriti del primo turno. La sfida per il futuro della città si intreccia con un importante referendum su lavoro e cittadinanza, aprendo un capitolo cruciale per i cittadini. La scelta che faranno potrà influenzare non solo l’amministrazione comunale, ma anche le questioni sociali più urgenti: ecco perché ogni voto conta.

Si torna alle urne oggi e domani a Ortona per il turno di ballottaggio. A contendersi la guida della città saranno Angelo Di Nardo e Nicola Fratino, i due candidati più votati al primo turno delle elezioni comunali, entrambi di centrodestra. Di Nardo è sostenuto da una coalizione composta da.

Ortona, Di Nardo replica a Tajani: "Nessun accordo per il ballottaggio" - Angelo Di Nardo, candidato sindaco di Fratelli d’Italia, risponde a Antonio Tajani riguardo alle dichiarazioni sul ballottaggio, affermando che non esiste alcun accordo formale.

Ortona: l’8 e 9 giugno urne aperte per ballottaggio e referendum - Ortona si prepara all'8 e 9 giugno: i cittadini alle urne sia per il ballottaggio delle amministrative che per i referendum abrogativi ... Secondo rete8.it

Referendum su lavoro e cittadinanza e ballottaggi per scegliere i sindaci: si vota oggi e domani - Urne aperte in tutta Italia per i cinque quesiti abrogativi e, solo in alcuni centri, si svolge anche il secondo turno delle elezioni comunali ... Si legge su today.it

Amministrative Ortona: il ballottaggio resta in casa centrodestra - A Ortona ballottaggio tutto interno al centrodestra: come era parso chiaro già ieri, saranno Di Nardo e Fratino a contendersi la carica di sindaco ... Da rete8.it

Speciale ELEZIONI AMMINISTRATIVE BALLOTTAGGIO ORTONA - Lunedì 9 Giugno ore 17:00 su Rete8