Ballottaggio a Matera polemica sull’sms del candidato sindaco | Servizio navetta gratuito se votate per me

Una polemica infuocata scuote il ballottaggio a Matera, dopo che un sms controverso ha suscitato scalpore tra gli elettori. Il messaggio, inviato dal consigliere regionale Roberto Cifarelli, promette un servizio navetta gratuito in cambio del voto per sé. Un gesto che ha acceso il dibattito sulla trasparenza e l’etica del voto, aprendo una ferita nel panorama politico locale. A sollevare il caso sui social è ...

A disposizione una navetta gratuita per andare al seggio e tornare a casa. Basta soltanto identificarsi e dichiarare il voto per “ Cifarelli sindaco “. E’ questo il contenuto del messaggio inviato ieri mattina agli elettori e alle elettrici di Matera dal consigliere regionale Pd Roberto Cifarelli, in corsa per la fascia tricolore alla guida di un ampio fronte di sinistra-centro-destra disconosciuto dal Nazareno. A sollevare il caso sui social è stato, poche ore dopo l’apertura dei seggi, è stato l’altro candidato al ballottaggio nell’ex capitale europea della cultura, Antonio Nicoletti, ingegnere di cultura progressista su cui ha puntato il resto del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ballottaggio a Matera, polemica sull’sms del candidato sindaco: “Servizio navetta gratuito se votate per me”

