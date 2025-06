Ballottaggio a Matera polemica sul messaggio del candidato sindaco | Servizio navetta gratuito per chi vota per me

Nel cuore delle elezioni a Matera, una proposta indiscreta scuote il dibattito politico: un servizio navetta gratuito offerto a chi vota per il candidato sindaco Cifarelli. Un messaggio che ha sollevato polemiche e interrogativi sull’etica della campagna elettorale, ingenerando discussioni sui limiti di una comunicazione trasparente e lecito. A tal proposito, sui social si sono già levate voci critiche e riflessioni…

A disposizione una navetta gratuita per andare al seggio e tornare a casa. Basta soltanto identificarsi e dichiarare il voto per “ Cifarelli sindaco “. E’ questo il contenuto del messaggio inviato ieri mattina agli elettori e alle elettrici di Matera dal consigliere regionale Pd Roberto Cifarelli, in corsa per la fascia tricolore alla guida di un ampio fronte di sinistra-centro-destra disconosciuto dal Nazareno. A sollevare il caso sui social è stato, poche ore dopo l’apertura dei seggi, è stato l’altro candidato al ballottaggio nell’ex capitale europea della cultura, Antonio Nicoletti, ingegnere di cultura progressista su cui ha puntato il resto del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ballottaggio a Matera, polemica sul messaggio del candidato sindaco: “Servizio navetta gratuito per chi vota per me”

