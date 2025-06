Ballottaggi alle 19 affluenza a Matera al 2466% a Taranto al 2218%

Alle 19, l'affluenza alle urne in Italia si mantiene interessante e variabile: Matera sfiora il 24,66%, mentre Taranto si ferma al 22,18%. Questi dati, forniti dal Viminale, riflettono un senso di partecipazione ancora vivo nelle città coinvolte, offrendo un quadro dinamico delle preferenze degli elettori. Con queste cifre, il voto di oggi si conferma un momento cruciale per definire il futuro dei Comuni capoluogo, lasciando spazio a molteplici scenari e attese.

Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 al secondo turno di ballottaggio nei Comuni chiamati a eleggere il Sindaco l'affluenza alle urne secondo i dati forniti dal Viminale è stata del 24,6%. Nei due Comuni capoluogo al ballotaggio, Matera e Taranto, in particolare dalle 7 di stamattina alle 19 si somno recati alle urne rispettivamente il 24,66% e il 22,18%. Alle Comunali in Sardegna oggi al voto al primo turno per rinnovare Sindaco e Consiglio hanno votato il 32,2% degli aventi diritto. In tutti i Comuni al voto al primo turno o al turno di ballotaggio le urne resteranno aperte fino alle 23. Per riaprire ancora domani dalle 7 alle 15.

