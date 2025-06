Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se ti sei perso la puntata di "Ballando con le Stelle" o vuoi rivivere i momenti più emozionanti, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima serata. Sabato 28 settembre, Milly Carlucci ha riaperto il sipario su una stagione ricca di sorprese e talento, con un cast che include grandi nomi e nuovi volti pronti a sfidarsi tra coreografie spettacolari. Scopri tutti i dettagli per non perdere neanche un istante!

Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata di Ballando riserva ai telespettatori. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

