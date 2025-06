Baldini sulla promozione in serie B | Merito del presidente Sebastiani un grazie anche a chi voleva cacciarmi

Baldini, visibilmente emozionato e senza filtri, ha condiviso la sua gioia per la storica promozione del Pescara in Serie B, un traguardo che attribuisce meritatamente al presidente Sebastiani. Un ringraziamento speciale va anche a chi, in passato, aveva messo in discussione il suo lavoro. In un'intervista appassionata, il tecnico biancazzurro ha dichiarato: "Voglio dedicare questa vittoria a tutti quegli..."

Un Baldini commosso e senza filtri quello che nella serata del 7 giugno ha commentato a caldo la promozione del Pescara in serie B ai microfoni della Rai, al termine del match sofferto fino a rigori contro la Ternana. Il mister biancazzurro "Voglio dedicare questa vittoria a tutti quegli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ¬© Ilpescara.it - Baldini sulla promozione in serie B: "Merito del presidente Sebastiani, un grazie anche a chi voleva cacciarmi"

In questa notizia si parla di: Baldini Promozione Serie Merito

Baldini: "Promozione nel destino. E grazie a chi diceva al presidente che sono una testa di c..." - Nel cuore di un campionato avvincente, Baldini si distingue come protagonista indiscusso, grazie a una promozione nel destino e al sostegno di chi, in passato, sottovalutava le sue capacità.

SilvioBaldini Partecipa alla discussione

Baldini sulla promozione in serie B: "Merito del presidente Sebastiani, un grazie anche a chi voleva cacciarmi" - Il mister biancazzurro ai microfoni della Rai dopo la fine del match contro la Ternana ricorda il momento di crisi e commenta anche la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia ... Riporta ilpescara.it

Baldini: "Promozione nel destino. E grazie a chi diceva al presidente che sono una testa di c..." - L'analisi del tecnico degli abruzzesi dopo il trionfo sulla Ternana: "Loro si sono dimostrati più forti, la monetina ha voluto premiare noi" ... Si legge su gazzetta.it

Baldini senza filtri! "Dicevano che ero una testa di ca**o. Ora tutti sul carro Pescara" - Il clamoroso sfogo del tecnico dopo la promozione in Serie B arrivata ai rigori contro la Ternana: "Aspettavano solo di darmi del somaro" ... Riporta tuttosport.com