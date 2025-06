Baldini | Promozione nel destino E grazie a chi diceva al presidente che sono una testa di c

Nel cuore di un campionato avvincente, Baldini si distingue come protagonista indiscusso, grazie a una promozione nel destino e al sostegno di chi, in passato, sottovalutava le sue capacità. L'analisi del tecnico degli abruzzesi dopo il trionfo sulla Ternana evidenzia come la forza della squadra e un pizzico di fortuna abbiano premiato il suo lavoro. Un successo che dimostra come determinazione e passione possano ribaltare ogni previsione.

L'analisi del tecnico degli abruzzesi dopo il trionfo sulla Ternana: "Loro si sono dimostrati più forti, la monetina ha voluto premiare noi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Baldini: "Promozione nel destino. E grazie a chi diceva al presidente che sono una testa di c..."

Baldini: "Promozione nel destino. E grazie a chi diceva al presidente che sono una testa di c..." - L'analisi del tecnico degli abruzzesi dopo il trionfo sulla Ternana: "Loro si sono dimostrati più forti, la monetina ha voluto premiare noi"

