Baldini | il calcio è in mano ai lestofanti La Nazionale? Una generazione che non sa cosa sia la bandiera

Silvio Baldini, noto per la sua schiettezza e passione, torna a scuotere il mondo del calcio con parole dure e sincere. Dopo la vittoria ai rigori contro la Ternana e la promozione del Pescara in Serie B, il tecnico non si è risparmiato nel criticare un sistema che, a suo avviso, è dominato dai lestofanti e da una generazione di calciatori disconosciuti della bandiera. Le sue dichiarazioni riflettono più di un semplice giudizio: sono un grido di verità.

Silvio Baldini grande protagonista sui social per le sue dichiarazioni di ieri sera dopo il successo ai rigori contro la Ternana e la conseguente promozione del suo Pescara in Serie B. Il tecnico come al solito non le ha mandate a dire e ha dato una saggio della sua filosofia calcistica e di vita. Le sue parole riprese dalla inarrivabile pagina Facebook "Ne parlamo ar Clab". BOMBA BALDINI: RENDE ONORE ALLA TERNANA E ATTACCA "I LESTOFANTI" E "CHI È IL MALE DEL CALCIO" CITANDO LA NAZIONALE SCONFITTA IN NORVEGIA Il tecnico del Pescara, Silvio Baldini, ha commentato a caldo la promozione in Serie B giunta stasera ai rigori allo stadio Adriatico al termine della gara con la Ternana ai microfoni di Rai Sport.

