Baiso Secchia trionfa sul Collagna nel Torneo della Montagna

In un emozionante scontro tra giganti, Baiso Secchia si impone sul Collagna nel torneo della montagna, dimostrando carattere, determinazione e talento. La vittoria per 3-0 sottolinea la forza del team e la passione che anima questo entusiasmante campionato. Con una prestazione brillante, i giocatori hanno saputo superare ogni ostacolo, lasciando il pubblico senza fiato. La sfida si conclude con un risultato che resterà nella memoria di tutti gli appassionati: e questa è solo l'inizio di un cammino ricco di successi.

COLLAGNA 0 BAISOSECCHIA 3 COLLAGNA: Caccialupi, Bertozzini, Ferrari, Umberto Orlandi, Iovinelli (70’ Riccardo Coli), Bertolani (75’ Sadek), Giovanni Orlandi (70’ Davide Ferretti), Falco (80’ Gabriele Monelli), Campani, Bertucci, Barbieri. A disp.: Giordano Ferretti, Zaccaria. All.: Fausto Monelli. BAISOSECCHIA: Cipriani, Pavarini (67’ Abbati), Incerti (72’ Ghinelli), Mastrototaro, Concina, Marcaletti, Ovi, Benassi, Valotti (75’ Samuele Caputo), Simone Caputo, Daniele Barozzi (80’ Astolfi). A disp.: Pellesi, Bondavalli, Carani, Tincani, Casini. All.: Lorenzo Barozzi. Arbitro: Morini (Pigucci – Spessotto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baiso/Secchia trionfa sul Collagna nel Torneo della Montagna

Baiso Secchia Collagna Trionfa

