Bagnaia timido risveglio 3 nel Gp di Aragon | Marc Marquez vince davanti al fratello Alex in classifica sono sempre più lontani

Il pilota italiano Pecco Bagnaia mostra un timido ma fondamentale segnale di risveglio nel GP di Aragon, conquistando il terzo posto e riportando fiducia dopo un inizio difficile. Dopo un’ottima prestazione, il nostro campione prova a risollevare le sorti di una stagione complicata, avvicinandosi ai vertici del campionato. "Il...

Un timido ma importante segnale di risveglio. Oggi, domenica 8 giugno, Pecco Bagnaia ha chiuso al terzo posto il Gran Premio di Aragon. Il chivassese, dopo l'amaro 12esimo post della Sprint Race di ieri, sabato 8 giugno, ha posto finalmente fine a una serie di gare decisamente sottotono.

