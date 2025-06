Bagnaia spiega com’è passato dal disastro della Sprint al podio nel GP Aragon | modifica nella notte alla Ducati

Dopo un inizio difficile nella sprint, Pecco Bagnaia ha trovato la strada del successo grazie a una modifica tecnica nella notte alla Ducati. Un intervento strategico che ha trasformato il suo weekend e gli ha regalato un meritato podio al GP di Aragon. Questo episodio dimostra come la determinazione e l’innovazione possano ribaltare le sorti di una gara, lasciando il pubblico con il fiato sospeso in attesa dei prossimi capitoli.

Un piccolo intervento tecnico ha ridato fiducia e podio a Pecco Bagnaia nel GP di Aragon della MotoGP 2025. Dopo la debacle nella Sprint, il torinese risorge con un terzo posto che vale molto più di quanto dica il risultato finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MARC MARQUEZ in trionfo nella MotoGP Sprint, il duo Gresini completa il podio. Bagnaia in difficoltà, bella rimonta di Bezzecchi. Cronaca e classifica #motogp #marcmarquez #ducati #aragongp #corsedimoto Partecipa alla discussione

ANCORA MARC Marc Marquez vince anche la sprint del gp di Aragon Completano il podio Alex Marquez e Aldeguer, poi Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio Male Bagnaia che chiude 12° dopo una brutta partenza #Tuttosport Partecipa alla discussione

Bagnaia: "Podio che fa morale, il disco freno più grande mi ha ridato confidenza" - "Un podio che ha valore per il morale". Bagnaia ha esordito così a Sky dopo il 3° posto nella gara di Aragon, deciso passo avanti rispetto al 12° posto della Sprint. Dietro al miglioramento di Pecco c ... Riporta sport.sky.it