Baby gang l’Italia ha paura L’allarme dell’Antimafia e la mappa del Viminale

In Italia, la minaccia delle baby gang si fa sempre più concreta, coinvolgendo ragazzi di ogni provenienza e età. Le autorità lanciano un allarme crescente, segnalando un fenomeno che minaccia la sicurezza e il tessuto sociale del Paese. Con l’ultima mappa del Viminale e le analisi della Dia, emerge un quadro inquietante: giovani armati, connessi e pronti a scatenare il caos, attirando l’attenzione di tutti. È fondamentale comprendere e affrontare questa emergenza prima che diventi irreversibile.

Roma, 8 giugno 2025 – Baby gang in Italia. Meglio, bande giovanili. Spesso sono minori – italiani e stranieri, ragazzi e ragazze, sempre più giovani –, armati di coltelli, tirapugni e voglia di far danni ma soprattutto di click e vetrine social. L’allarme rimbalza dall’ultima relazione Dia (Direzione investigativa antimafia) al Festival internazionale dell’economia che si è chiuso il 2 giugno a Torino. Dal rapporto Eurispes 2025 all’analisi di Confcommercio, che nell’ultima edizione della Giornata nazionale “Legalità ci piace!” ha pesato (anche) il conto di atti vandalici e rapine, bande minorili e mala movida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Baby gang, l’Italia ha paura. L’allarme dell’Antimafia e la mappa del Viminale

