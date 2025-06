Avete mai visto la figlia di Teo Mammucari? Julia ha 17 anni ed è bellissima come la mamma

Avete mai incontrato Julia Mammucari, la splendida figlia di Teo Mammucari? A soli 17 anni, conquista tutti con il suo fascino naturale e i tratti somiglianti alla mamma Thais Wiggers. I capelli corti e gli occhi da cerbiatto ne fanno una giovane donna irresistibile, spesso scambiata per sorella della madre. La sua bellezza e la sua personalità promettono di brillare ancora a lungo: un vero talento nel DNA di famiglia!

Nata il 4 giugno 2008, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Julia Mammucari ha compiuto da poco 17 anni. Per il suo compleanno mamma Thais ha organizzato uno splendido party sul terrazzo del The Dame, locale molto conosciuto a Milano.