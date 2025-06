Avellino maggioranza in bilico | Nargi cerca la tenuta Gengaro chiude a ogni accordo

La crisi politica in atto ad Avellino mette a dura prova la stabilità dell’amministrazione comunale. La sindaca Laura Nargi si impegna per ricostruire una maggioranza solida, affrontando resistenze e chiusure da parte degli alleati. In un clima di tensione crescente, l’obiettivo resta quello di garantire continuità e buon governo. Riuscirà la sindaca a trovare l’accordo necessario per mantenere salda la guida della città? Il futuro politico di Avellino è ancora tutto da scrivere.

Crisi politica in corso al Comune di Avellino, dove la sindaca Laura Nargi è impegnata in una delicata operazione di ricomposizione della maggioranza. L’obiettivo è chiaro: consolidare i numeri necessari in consiglio comunale per garantire stabilità all’amministrazione. Nuova giunta in carica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, maggioranza in bilico: Nargi cerca la tenuta, Gengaro chiude a ogni accordo

In questa notizia si parla di: Avellino Maggioranza Nargi Bilico

