Avellino l' appello del sindaco Nargi | Il voto è un atto di responsabilità

Avellino, in un momento cruciale per la democrazia locale, il sindaco Laura Nargi invita i cittadini a riconoscere nel voto un atto di responsabilità e partecipazione. In questo importante appuntamento referendario, ogni scheda rappresenta il potere di plasmare il futuro della comunità. «Oggi e domani – ha dichiarato la prima cittadina – il vostro voto è il simbolo più autentico di impegno civico e democrazia partecipata».

In occasione delle giornate referendarie previste per oggi e domani, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha rivolto un appello alla cittadinanza sottolineando il valore del voto come strumento fondamentale della vita democratica.

