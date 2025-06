Autovelox e telelaser a Verona | via Gardesane e le altre strade controllate dalla polizia locale

Se viaggiate per Verona, tenetevi pronti: la polizia locale intensifica i controlli con autovelox e telelaser lungo via Gardesane e altre arterie principali, per garantire sicurezza e rispetto dei limiti di velocità. Da lunedì 9 a domenica 15 giugno 2025, le pattuglie specializzate monitoreranno attentamente le strade cittadine, contribuendo a rendere Verona un luogo più sicuro per tutti. Rimanete aggiornati e guidate con prudenza!

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 9 a domenica 15 giugno 2025, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno operative in diverse zone della città, tra cui via Luigi. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Autovelox e telelaser a Verona: via Gardesane e le altre strade controllate dalla polizia locale

In questa notizia si parla di: Autovelox Telelaser Verona Strade

Autovelox e telelaser a Verona: via Preare e le altre strade controllate dalla polizia locale - A Verona, la polizia locale intensifica i controlli con autovelox e telelaser per contrastare l’eccesso di velocità.

Autovelox a Verona, la mappa delle postazioni attive questa settimana - Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox. Da veronaoggi.it

Autovelox e telelaser: ecco le strade dove fare attenzione per non prendere la multa - Autovelox, photored e telelaser: ecco la mappa dei controlli che saranno effettuati nel mese di maggio nel Salento e le strade su cui fare attenzione a non esagerare con la velocità per non ... Scrive msn.com