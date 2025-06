Autostrada A1 | auto contro il guard rail a Barberino 5 ragazzi feriti

Un incidente inquietante sull’autostrada A1 a Barberino del Mugello ha coinvolto cinque giovani, finendo con un'auto contro il guard rail e ferendo i ragazzi. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma il traffico si è subito congestionato. Un evento che ci ricorda quanto siano fondamentali la prudenza e l’attenzione alla guida. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda che scuote la comunità.

BARBERINO DEL MUGELLO (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell’alba di oggi, 8 giugno 2025, sull’autostrada A1 all’altezza di Barberino del Mugello, in direzione sud al Km 31, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita contro il guard rail. I Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: auto contro il guard rail a Barberino. 5 ragazzi feriti

