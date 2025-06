Autopsie sui corpi trovati a Villa Pamphili per duplice omicidio a Roma

Martedì si svolgeranno le autopsie sui corpi della donna e della bambina di sei mesi trovati a Villa Pamphili, Roma, in un atroce caso di duplice omicidio. La Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio aggravato, ha incaricato i medici di chiarire le cause del decesso e di prelevare il DNA per identificare le vittime. Un’indagine delicata e complessa, volta a fare piena luce su questa triste vicenda.

Verranno svolte martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili a Roma. La Procura, che nelle prossime ore incardinerà il fascicolo per duplice omicidio aggravato, affiderà incarico per l'esame autoptico e anche per il prelievo del Dna che servirà ad accertare le identità delle due vittime. L'attività tecnica, coordinata dal pm Antonio Verdi, dovrà accertare le cause del decesso delle due vittime e individuare la data della morte. In base a quanto si apprende il corpo della donna era in stato di decomposizione a differenza di quello della bimba.

