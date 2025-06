Autopsie a Villa Pamphili | Procura indaga su duplice omicidio a Roma

Un mistero avvolge Villa Pamphili a Roma, dove martedì si svolgeranno le autopsie sui corpi di una donna e di una bimba di soli sei mesi trovati senza vita. La Procura ha avviato un'indagine per duplice omicidio aggravato, con l’obiettivo di fare luce sulle cause di questa tragica perdita e di identificare le vittime. I risultati saranno fondamentali per chiarire la tragica vicenda e individuare eventuali responsabili.

Verranno svolte martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili a Roma. La Procura, che nelle prossime ore incardinerà il fascicolo per duplice omicidio aggravato, affiderà incarico per l'esame autoptico e anche per il prelievo del Dna che servirà ad accertare le identità delle due vittime. L'attività tecnica, coordinata dal pm Antonio Verdi, dovrà accertare le cause del decesso delle due vittime e individuare la data della morte. In base a quanto si apprende il corpo della donna era in stato di decomposizione a differenza di quello della bimba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net