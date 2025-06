Autopsia sulla donna ritrovata a Villa Pamphili nessuna lesione esterna

Una tragica scoperta scuote Roma: una donna e una neonata sono state trovate morte a Villa Pamphili, distanti appena 100 metri. Le prime autopsie non hanno evidenziato segni di violenza esterna, alimentando un inquietante mistero sulle cause del decesso. Le indagini si concentrano ora sull'ipotesi di un unico assassino, con gli investigatori alla ricerca di un uomo visto poco prima del ritrovamento. Un caso che ha sconvolto l'intera comunità.

Sarebbero mamma e figlia la donna e la neonata trovate morte nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma, a 100 metri di distanza l'una dall'altra. Le due state sarebbero state, in sostanza, identificate dagli investigatori. Si fa sempre più strada anche l'ipotesi dell'unico assassino: i poliziotti della Squadra Mobile stanno cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei cadaveri, era stato visto aggirarsi a Villa Pamphili con qualcosa in braccio, forse la salma della minore (che avrebbe avuto tra i 5 e i 10 mesi). Il corpicino, il primo a essere rinvenuto, era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Autopsia sulla donna ritrovata a Villa Pamphili, nessuna lesione esterna

