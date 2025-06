Autobus gratuiti per un anno per i novaresi ma è una truffa

Novara promette autobus gratuiti per un anno ai suoi residenti, ma attenzione: si tratta di una truffa! La Sun, l’azienda responsabile del trasporto pubblico, ha diffuso un avviso ufficiale per mettere in guardia i cittadini dai tentativi di frode che circolano online e nei punti vendita. Restare informati è fondamentale per evitare di cadere nella trappola e proteggere i propri interessi; ecco cosa c’è da sapere.

