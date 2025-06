Auto piomba sulla folla diversi feriti

Un tragico incidente scuote la tranquilla città: una Mercedes ha travolto una folla di passanti, lasciando dietro di sé feriti e sgomento. La scena di caos e paura si è dipanata in un attimo, mentre testimoni raccontano di un’auto che sbandava improvvisamente, come se l’autista avesse perso il controllo. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze.

Erano da poco passate le 15:30 quando un uomo alla guida di una potente Mercedes ha infranto la routine di un tranquillo pomeriggio, piombando con l'auto su un gruppo di passanti e lasciando dietro di sé un'impressione di caos e panico. Urla, laceranti frenate e corpi sbalzati a terra: chi si trovava sul marciapiede ha raccontato di aver visto la vettura sbandare all'improvviso, come se l'autista avesse deciso di trasformare la strada in un'arma. Fra le persone travolte, due figure particolarmente familiari per l'uomo al volante: la moglie, trentotto anni, e la figlia di appena cinque, finite anch'esse nella traiettoria impazzita di quell'auto lanciata a tutta velocità.

