Auto in fiamme | appartiene ad un 28enne salernitano

Un volto giovane e una notte improvvisamente segnata dal fuoco: alle prime luci dell’alba di ieri, via Faleria a Latina è stata teatro di un incendio che ha distrutto una Renault Clio appartenente a un 28enne salernitano. Attimi di paura e mistero avvolgono ancora le cause di questo rogo che ha lasciato intere famiglie e abitanti in ansia, spingendo le autorità a indagare su un episodio che potrebbe nascondere qualcosa di più di un semplice incidente.

Attimi di paura alle prime luci dell’alba di ieri in via Faleria, una traversa di via Tarquinia alle porte del centro cittadino di Latina, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio. Si tratta di una vecchia Renault Clio, intestata a un 28enne originario della provincia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Auto in fiamme: appartiene ad un 28enne salernitano

