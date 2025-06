Auto della polizia locale date alle fiamme | Condanniamo questo atto grave e vile

Esprimiamo ferma condanna per l'estremo gesto di violenza che ha danneggiato le auto della polizia locale a Colico. Un atto grave e vile che mina la sicurezza e il rispetto delle istituzioni. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, mentre la comunità si unisce nel mostrare solidarietà e vicinanza al corpo di polizia, fondamentale per la tutela di tutti. La nostra città si stringe intorno a chi ogni giorno protegge e serve con dedizione.

Indagini in corso e attestazioni di solidariet√† alla polizia locale dopo le due auto date alle fiamme a Colico. Il blitz incendiario √® stato compiuto nel piazzale privato del municipio dove si trovavano posteggiati i due veicoli in dotazione al comando cittadino. Si tratta di una Jeep Renegade e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ¬© Leccotoday.it - Auto della polizia locale date alle fiamme: "Condanniamo questo atto grave e vile"

In questa notizia si parla di: Auto Polizia Locale Date

Stagno, pretende di riavere la sua auto sequestrata e aggredisce il dipendente di un'officina: fermato dalla polizia - A Stagno, un uomo di nazionalità albanese ha aggredito un dipendente dell'officina 3R, nel tentativo di riavere la sua auto sequestrata.

Scontro tra moto e auto: grave un 65enne, apprensione per una donna incinta L'incidente in via Volturno, il centauro trasportato in codice rosso al Goretti. Rilievi della Polizia Locale Un grave incidente stradale si è registrato stamattina intorno… Partecipa alla discussione

Non è trattato come un caso di terrorismo l'incidente avvenuto a Liverpool, dove un'auto guidata da un 53enne poi arrestato ha falciato numerosi pedoni durante la festa per la vittoria in campionato del Liverpool. Lo ha riferito la polizia locale. #ANSA Partecipa alla discussione

Bruciate due auto della polizia locale fuori dal Comune di Colico: il rogo è doloso - Ignoti hanno incendiato le auto degli agenti della polizia locale di Colico (Lecco): per i carabinieri è un atto doloso ... Si legge su fanpage.it

Auto della polizia locale date alle fiamme: "Condanniamo questo un atto vile e grave" - Indagini aperte dopo l'inquietante episodio avvenuto a Colico. Molte le attestazioni di solidarietà agli agenti, Ielardi e Bettega: "Colpita l'intera comunità" ... Da leccotoday.it