auto carbonizzata dopo tamponamento

Un drammatico incidente lungo la Statale 11 a Magenta ha trasformato una semplice collisione in uno spettacolo di fuoco e fumo nero che ha sollevato preoccupazioni tra i passanti. La scena, avvolta da un’alta colonna di fumo, ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ma fortunatamente i tre passeggeri coinvolti sono usciti illesi. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prudenza sulla strada e l’importanza delle misure di sicurezza.

Una colonna di fumo nero è salita alta nel cielo lungo la Statale 11 l'altra sera a Magenta. Era un'auto che andava a fuoco dopo un tamponamento, alle 21 alla rotonda Tazio Nuvolari, tra via Espinasse a Magenta e il confine con Marcallo. L'urto ha causato un guasto a un altro veicolo e le fiamme sono divampate immediatamente, divorandolo. Sul posto i vigili del fuoco. Tanto lo spavento ma per i tre passeggeri nessuna conseguenza grave, solo uno si è fatto medicare al Pronto soccorso del Fornaroli. Ai carabinieri della locale Stazione i rilievi per chiarire la dinamica e attribuire le responsabilità.