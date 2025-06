Auto avvolta dalle fiamme lungo l' autostrada A-14 tanta paura ma nessun ferito

Un drammatico incendio ha avvolto un'auto lungo l'autostrada A-14, provocando grande paura tra i passanti e gli automobilisti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Forlì, che alle 13:40 sono intervenuti per spegnere le fiamme sulla corsia nord. La loro tempestività ha evitato il peggio, ma l'incidente ricorda quanto sia importante mantenere la massima attenzione alla guida.

I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti quest'oggi, sabato 8 giugno, per domare un incendio che ha coinvolto un'auto sulla corsia nord dell'autostrada A-14. L'allarme è scattato alle ore 13:40. La squadra dei Vigili del Fuoco arrivata sul luogo del rogo ha provveduto a spegnere le fiamme che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Auto avvolta dalle fiamme lungo l'autostrada A-14, tanta paura ma nessun ferito

