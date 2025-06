Ausl Romagna Uil | Scongiurato un affidamento indeterminato delle ambulanze del 118 ai privati

Un importante traguardo per la salute pubblica della Romagna: durante un incontro cruciale del 4 giugno, l'AUSL ha evitato l'affidamento indeterminato delle ambulanze del 118 ai privati. Le segreterie territoriali Uil Fpl di Cesena, Forlì e altri territori tirano un sospiro di sollievo, proteggendo la qualità e l’efficienza del servizio di emergenza. Un passo avanti per garantire cure tempestive e affidabili a tutta la comunità .

"Durante uno specifico incontro svoltosi in data 4 giugno tra Ausl della Romagna e le organizzazioni sindacali e Rsu, è stato possibile scongiurare un affidamento indeterminato di ambulanze del 118 al privato". Tirano un sospiro di sollievo le segreterie territoriali Uil Fpl di Cesena, Forlì.

