Attraversa la strada sulle strisce e viene travolta da un furgone | 15enne muore sul colpo

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da un furgone. È morta così, nel tardo pomeriggio di sabato, Gessica, una ragazza di 15 anni di Tolentino (Macerata) di origine moldava. L’impatto non le ha lasciato scampo: anche a causa dell’alta velocità con cui procedeva il furgone, guidato da un uomo di 40 anni, la ragazza è stata sbalzata a una decina di metri ed è morta sul colpo. Nell’impatto, è stato colpito anche un amico, di un anno più grande, che è stato soccorso a Tolentino, per poi essere trasferito all’ospedale di Ancona in eliambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione: non è né in pericolo di vita, né in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it