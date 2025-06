Attivisti | non fermiamo la nave per Gaza

L’attivismo internazionale si fa sentire con forza: la nave umanitaria Madleen, con 12 coraggiosi attivisti tra cui Greta Thunberg, sfida le restrizioni e prosegue il suo viaggio verso Gaza. Nonostante gli ordini israeliani di blocco, il loro impegno rimane saldo, pronti a restare mobilitati fino all’ultimo istante. La loro determinazione evidenzia come la solidarietà possa attraversare confini e ostacoli. A bordo attivisti...

17.49 La nave umanitaria Madleen, della Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza con 12 attivisti a bordo, tra cui Greta Thunberg,continuerà il suo viaggio "fino all'ultimo minuto".Così l'europarlamentare francese Rima Hassan, dopo che il ministro israeliano Israel Katz ha ordinato ai suoi militari di bloccare l'imbarcazione. "Resteremo mobilitati finché Israele non taglierà internet e le reti. Non siamo armati",ha aggiunto. A bordo attivisti di 7 Paesi diversi. "Non abbiamo paura di loro", ha detto l'attivista tedesca Yasemin Acar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it