Attivato il servizio di ambulatorio

Da lunedì Marliana avrà di nuovo un servizio di ambulatorio ad accesso libero, svolto dalla dottoressa Vezzosi. "In attesa di trovare un medico disposto a svolgere la funzione di medico di famiglia sul nostro territorio – ha detto il sindaco Federico Bruschi – siamo felici di poter, seppure per alcuni mesi, un presidio sanitario". Indicativamente la dottoressa dovrebbe garantire la disponibilità fino a fine anno. A causa di lavori che interessano l’immobile che ospita la guardia medica a Marliana, per dieci giorni a partire da lunedì, il servizio di prelievi del sangue sarà svolto alla vicina Misericordia di Marliana e la dottoressa VezzosI svolgerà temporaneamente ambulatorio in altri spazi nel Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attivato il servizio di ambulatorio

