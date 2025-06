Atti persecutori lesioni e percosse all' ex compagna | arrestato 59enne

Un episodio di violenza che scuote la comunità di Tremestieri Etneo: un 59enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato su ordine della Procura di Catania per atti persecutori, lesioni e percosse ai danni della sua ex compagna. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza domestica. La giustizia è al lavoro per proteggere le vittime e garantire che la legge prevalga.

La polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Catania nei confronti di un pregiudicato di 59 anni residente a Tremestieri Etneo, riconosciuto colpevole dei reati di atti persecutori, lesioni, percosse, minaccia aggravata e porto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Atti persecutori, lesioni e percosse all'ex compagna: arrestato 59enne

