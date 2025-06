attenzione alla violenza predatoria in casa nostra reale e virtuale

Attenzione alla violenza predatoria, sia reale che virtuale, che si nasconde tra le nostre mura e nelle reti digitali. Spesso, il volto del predatore si cela dietro un'apparenza innocua, ma il suo sguardo rivela una verità sconcertante: siamo tutti potenziali bersagli. Conoscere i segnali e riconoscere i comportamenti sospetti è il primo passo per proteggersi. Ricordate: la consapevolezza è arma fondamentale contro ogni forma di violenza.

“Guardatevi allo specchio. Quel volto che vi trafigge con il suo duplice sguardo rivela un segreto che dovrebbe rendervi più umili: state guardando negli occhi di un predatore. La maggior parte dei predatori ha gli occhi in posizione frontale, perché la vista binoculare rende più facile avvistare e inseguire la preda. Le prede, invece, hanno gli occhi in posizione laterale, perché hanno bisogno soprattutto della visione periferica per accorgersi se qualche predatore si avvicini strisciando alle loro spalle. Probabilmente le città sono chiamate giungle di cemento anche perché le loro strade sono piene di devoti predatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it