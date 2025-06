Attentato in Colombia | arrestato 15enne per sparatoria al senatore Miguel Uribe

Un inquietante episodio scuote la Colombia: un ragazzo di appena 15 anni ha aperto il fuoco contro il senatore Miguel Uribe, candidato alle prossime elezioni presidenziali. Con coraggio e prontezza, le autorità hanno arrestato l'adolescente, che era armato di una pistola semiautomatica Glock e rimasto ferito durante lo scontro con le guardie del corpo. La vicenda solleva profonde questioni sulla sicurezza e sulla maturità politica nel Paese.

L'attentatore che ha sparato al senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno, Miguel Uribe, √® un ragazzo di 15 anni: lo hanno confermato le autorit√† colombiane, che hanno nel frattempo arrestato l'adolescente, trovato in possesso dell'arma (una pistola semiautomatica tipo Glock) utilizzata nell'attacco. Il giovane √® rimasto ferito a una gamba, durante lo scontro con le guardie del corpo del senatore, ed √® stato portato per cure mediche alla Clinica Colombia, dove rimane in custodia della polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net