Attentato a Uribe candidato della destra alla presidenza della Colombia video Meloni | sia fatta luce

Un attentato scuote la Colombia: il candidato Miguel Uribe Turbay, figura di spicco della destra, è stato ferito gravemente durante un comizio. Un episodio che non solo mette in discussione la sicurezza politica, ma anche la stabilità democratica del paese. Esprimiamo la nostra solidarietà a Uribe e ai suoi cari, auspicando che si faccia piena luce su questo grave episodio, affinché la giustizia possa prevalere e la democrazia essere tutelata.

«Lascia senza parole quanto accaduto al candidato alle presidenziali colombiane, Miguel Uribe Turbay, che si trova in fin di vita dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre teneva un comizio pubblico a Bogotà. Esprimo la vicinanza mia e di tutto il Governo italiano al senatore Uribe e ai suoi familiari, unitamente alla condanna per questo grave attentato alla democrazia e all'auspicio che venga fatta piena luce sulle responsabilità». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui suoi profili social.